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ضبط عاطل هارب من أحكام قضائية أثناء تواجده بمحطة الجيزة

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ضبط عاطل هارب من أحكام قضائية أثناء تواجده بمحطة الجيزة ضبط عاطل هارب من أحكام قضائية أثناء تواجده بمحطة الجيزة
تمكنت شرطة النقل و المواصلات، من ضبط عاطل مطلوب فى قضايا ومحكوم عليه بالسجن 6 سنوات غيابيا اثناء تواجده على رصيف محطة سكك حديد الجيزة.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة تمكنت من ضبط"أحمد.ح.س" 22 سنة عاطل مقيم ساقية مكي – العمرانية – الجيزة أثناء تواجده على رصيف محطة الجيزة.

و بالكشف عن المذكور .. تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في القضيتين رقمي : -
> = 14142/2013 جنايات قسم الجيزة مخدرات " كلي مستأنف رقم 5883/2013 " حصر رقم 207/2015 غيابى بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامه 10000 جنيه بجلسة 18/1/2015.
> - 18883/2013 جنح قسم شرطة الجيزة " بدون تهمه " حصر رقم 2363/2014 غيابي بالحبس
> لمدة سنه بجلسة 11/3/2014 .

بالعرض على اللواء / محمد يوسف مساعد الوزير - مدير الإدارة العامة لشرطة لنقل
>والمواصلات امر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم رقم 13/67 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة وأرسل بالمتهم لقسم شرطة الجيزة لعرضه على النيابة.

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