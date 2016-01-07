بالفيديو – في مباراة الاشتباكات العنيفة.. برشلونة يسقط إسبانيول برباعية

(إفي): فاز برشلونة يوم الأربعاء بأربعة أهداف لهدف على ضيفه إسبانيول في ذهاب دور الـ16 نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب كامب نو ليقطع شوطا كبيرا في التأهل للدور التالي.

وشهدت المباراة تألق كل من أندريس إنيستا والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفين وصنع هدفا.

وبخلاف هدفي ميسي سجل لبرشلونة كل من البرازيلي نيمار والإسباني جيرارد بيكيه، بينما حمل هدف إسبانيول توقيع الإكوادوري فيليبي كايسيدو.

كما شهد اللقاء مشاركة التركي أردا توران وأليكس فيدال للمرة الأولى رسميا بقميص البرسا عقب انتهاء عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي كانت تمنع برشلونة من قيدهما.

وسيطر برشلونة على مجريات المباراة التي شهدت قدرا كبيرا من التوتر والالتحامات، حيث اضطر الحكم لاشهار بطاقاته 13 مرة، من ضمنها طردان لإسبانيول.

أهدر برشلونة الفرصة الأولى للتسجيل بعد تمريرة من ميسي لنيمار داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس باو لوبيز تمكن من ابعادها من أمامه.

تمكن إسبانيول من التقدم في الدقيقة التاسعة من مرتدة سريعة قادها ماركو أسينسيو بعد قطع الكرة من ألفيش حيث مررها لكايسيدو ليراوغ ماسكيرانو ويسكنها شباك تير شتيجن.

تمكن البرسا من التعادل في الدقيقة 13 بعد تمريرة ماكرة من إنيستا لميسي الذي سدد هذه المرة الكرة لتعانق الشباك.

كان البرسا وشيكا من التقدم بعد تمريرة ساحرة بين الخطوط مرة أخرى لنيمار حيث سددها البرازيلي بجوار القائم.

وطالب نيمار باحتساب ركلة جزاء بعد تدخل عنيف ضده داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم لم يستجب.

أجرى إسبانيول تغييرا اضطراريا في الدقيقة 40 بخروج كايسيدو للاصابة ونزول جوردان.

تمكن ميسي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 44 من ركلة حرة رائعة ارتطمت بالعارضة وسقطت خلف الخط.

مع بداية الشوط الثاني أضاف البرسا الهدف الثالث في الدقيقة 48 بعد تمريرة من إنيستا لميسي وعرضية أرضية حولها بيكيه بقدمه لداخل المرمى.

أهدر توران فرصة إضافة الهدف الرابع بعد تمريرة من ميسي تلقها داخل منطقة الجزاء وسدد ولكن الحارس أبعدها.

وأنقذ الحارس باو لوبيز مرماه من تسديدة من ركلة حرة نفذها نيمار بشكل قوي وجميل.

أجرى لويس إنريكي تغييره الأول بخروج داني ألفيش ونزول أليكس فيدال بجانب خروج

توران ونزول إيفان راكيتيتش في الدقيقة 67.

تعرض اللاعب إرنان بيريز للطرد في الدقيقة 72 عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل عنيف ضد جوردي ألبا ثم طرد بابا ديوب بعد ذلك بثلاثة دقائقق بعد دخوله في

مشادة كلامية مع سواريز أمام الحكم ليلعب إسبانيول بتسعة لاعبين.

كثف برشلونة من هجماته محاولا اضافة الهدف الرابع وهو الأمر الذي تحقق في الدقيقة 88 بعد تبادل رائع للكرة بين نيمار وميسي حيث سددها البرازيلي على الطائر لتحتضن الشباك.

وتقام مباراة العودة على ملعب (باور 8) معقل إسبانيول في الـ13 من شهر يناير الجاري.

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