500 مواطن يستفيدون من «نعم للعمل»

قال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في تصريح لـ«البيان»: إن إجمالي عدد الطلبة المواطنين الذين استفادوا من الدورة السادسة لمبادرة «نعم للعمل» التي تختتم فعالياتها اليوم، بلغ نحو 500 طالب وطالبة، حصلوا على تدريب في 10 مؤسسات وشركات وطنية خاصة بالدولة في مجالات المبيعات وخدمة العملاء ومراقبة المخازن.

لجنة

وأكد الشامسي أن إجمالي عدد الطلبة المشاركين في مبادرة نعم للعمل منذ انطلاقها عام 2013 حتى الآن تجاوز 2500 طالب وطالبة، لافتاً إلى أن عدداً من الطلبة المنتسبين لهذه المبادرة والذين وصلوا إلى مستويات متقدمة في مرحلة التدريب سيحصلون على شهادات معتمدة من الهيئة الوطنية للمؤهلات تمكنهم من العمل في أي مؤسسة خاصة بقطاع المبيعات أو خدمة العملاء أو مراقبة المخازن، أو مواصلة دراستهم في التخصصات التي لها علاقة بهذه المجالات. ولفت إلى أنه مع انطلاق الدورة السادسة تم تشكيل لجنة من المركز للإشراف عليها ومتابعتها عن كثب، حيث خلُصت هذه اللجنة إلى وجود التزام كبير من الطلبة ببرنامج التدريب وحرص على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرة، إضافة إلى الدور الكبير الملموس الذي قامت به مؤسسات القطاع الخاص في تقديم كافة أشكال الدعم للطلبة خلال مدة التدريب.

خبرات متنوعة

وذكر الشامسي أن مبادرة «نعم للعمل» تعمل على ترسيخ الدور الوطني الذي يجب أن يقوم به كل مواطن لرد الجميل للوطن والقيادة الرشيدة، إضافة الى تنمية قيمة العمل والشعور بالمسؤولية لدى الشباب والفتيات تجاه الوطن، مع إكسابهم العديد من الخبرات والمهارات الوظيفية في مراحل عمرية مبكرة، ما يؤهلهم بالشكل الأمثل لسوق العمل.

وأشار إلى أن الدورة الجديدة من المبادرة ستُعقد في الإجازة الصيفية للطلبة في شهر أغسطس المقبل، موضحاً أنه مع الإعلان عن كل دورة يتم تلقي طلبات للمشاركة من أكثر من 1000 طالب وطالبة، وهو ما يؤكد مدى أهميتها وحرص أبنائنا على تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.وأكد طلبة مشاركون أهمية هذه المبادرة في إثراء خبراتهم خلال هذه المرحلة العمرية، التي يسعون خلالها إلى التخطيط لمستقبلهم العملي في سوق العمل بعد انتهاء مشوارهم التعليمي، مشيرين إلى أن مجالات العمل التي تم توفيرها لهم في مؤسسات تجارية كبرى، منحتهم فرصة الاحتكاك بشكل مباشر مع الجماهير واكتساب خبرات واسعة في خدمة العملاء أو المبيعات أو مراقبة المخازن.

تخطيط

تقام المبادرة الوطنية «نعم للعمل» بشكل دوري تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.