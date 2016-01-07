100 إنذار للمعتدين على المساحات الخارجية للمنازل في العين

وجهت بلدية العين خلال العام الماضي 100 إنذار للمعتدين على المساحات الخارجية للمنازل، وذلك بإضافة مرافق ومنشآت خارج القسيمة المحددة، لا سيما إنشاء حدائق إضافية أو نصب خيام أو عرائش زراعية أو مظلات مواقف سيارات أمام المنازل بغير موافقات رسمية معتمدة ومحددة الهدف.

إزالة المخالفات وأكد مصدر مسؤول في إدارة الرقابة والتفتيش وسط المدينة لـ«البيان» إن الإدارة ممثلة في قسم مظهر المدينة ترصد وبشكل دوري ومستمر المشوهات والمخالفات العامة لقانون مخالفات المظهر العام للمدينة، حيث تم أخيراً إنذار 100 مخالف، ممن استغلوا المساحات الخارجية دون تصريح رسمي من إدارة البلدية، حيث قام ما نسبته 95% من المخالفين بالتعاون بين الجهات المعنية بإزالة المخالفات والتعديات من قبلهم، في حين يتم تحويل المخالفين الذين لم يلتزموا بالإنذار والإزالة الى شعبة الإزالة التابعة لإدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإزالة المشوهات.

وأضاف "نظمت إدارة الرقابة والتفتيش حملات تفتيشية على مختلف المناطق لرصد مشوهات الأسيجة والزراعات العشوائية وإخطار المخالفين بضرورة إزالتها ضمن المدة المحدد، مشيراً إلى أنه تم رصد وجود تعديات غير قانونية من قبل بعض المواطنين، من خلال بناء مرافق إضافية وزراعات وخيم خارج المساحات المحددة وتنفيذ مظلات مواقف سيارات، وفتح أبواب خاصة تؤدي لتلك المساحات الخارجية".

وأوضح المصدر أنه لا يسمح ببناء مرافق إضافية أو نصب خيام أو زراعة بعض أنواع من المزروعات غير التجميلية في مساحة خارج القسيمة المعتمدة رسميا، وتعتبر تلك التعديات مخالفة للقوانين وتستوجب إزالتها.