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169 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة العام الماضي

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169 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة العام الماضي 169 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة العام الماضي

اعتمدت لجنة الصرف في صندوق الزكاة 169 مليون درهم مصروفات خلال عام 2015.

وقال عبدالله بن عقيده المهيري الأمين العام للصندوق رئيس اللجنة إن اللجنة عقدت 129 اجتماعا العام الماضي أقرت خلالها تقديم 169 مليون درهم لمستحقي الزكاة ممن تنطبق عليهم شروط الزكاة.

وأضاف إن أعضاء لجنة الصرف من الأشخاص الذين يمثلون قطاعات مختلفة من شرائح المجتمع والمشهود لهم بالثقة والأمانة.

ولفت المهيري إلى أن الفئات التي تستفيد من مشاريع الصندوق هم من أصحاب الدخول الضعيفة والمسلمين الجدد والغارمين والأيتام وأسرهم والمرضى وطلاب العلم الإلزامي والجامعي والباحثين عن عمل وذوي الإعاقة والمنكوبين إضافة للمساعدات العاجلة حيث تتم دراسة جميع الحالات للتأكد من مدى أحقية الحصول على أموال الزكاة.

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