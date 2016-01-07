«شكراً محمد بن راشد» لوحة بشرية تزيّن مطار دبي

ازدان المبنى 3 في مطار دبي الدولي بكلمات حروفها فخر ونور في صورة لوحة بشرية معبّرة جسّدها أكثر من 170 من كبار الضباط والمسؤولين في الشرطة والإقامة والجمارك في مطار دبي، إضافة إلى كبار المسؤولين في الطيران المدني في دبي وطيران الإمارات وفلاي دبي الذين دوّنوا مجتمعين: «شكراً محمد بن راشد»، في مبادرة لافتة جاءت على شكل لوحة بشرية رائعة، جسّدت معاني الولاء والوفاء والمحبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور 10 سنوات من حكم وحكومة سموه.

مشاركون

وشارك في تنفيذ هذه المبادرة المميزة التي باركها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، محمد عبد الله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، واللواء أحمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وعادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات، والعميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، وجمال زعل، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار دبي، والعقيد طلال الشنقيطي، مساعد المدير لشؤون المنافذ الجوية في إقامة دبي، وأحمد بن لاحج، المدير التنفيذي للمنافذ الجوية في جمارك دبي، وسامي عقيل، نائب الرئيس لخدمات المبنى في طيران الإمارات، وحمد عبيد الله، رئيس العمليات التجارية في فلاي دبي، وعيسى الشامسي، المدير العام لعمليات المبنى3، ومحمد الزرعوني، رئيس النقل الجوي في هيئة دبي للطيران المدني، وأحمد جاسم، مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن سعيد في مطارات دبي، وغيرهم من كبار المسؤولين.

شعور

وتعليقاً على المبادرة، قال اللواء عبيد مهير بن سرور: «إنها مناسبة عزيزة على قلوب الجميع، ونحن نشعر بالفخر والعرفان على مدى الأيام لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، هذه الشخصية القيادية التاريخية التي يقل أن يجود الزمان بمثلها، فقد قدّم سموه لبلده وشعبه الكثير، ومهّد للإمارات طريق الريادة والتفوق في الكثير من المجالات، كما لسموه بصمات بارزة على جبين العمل الثقافي والإنساني العالمي ككل».

24 ساعة

وقال العميد على عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، صاحب المبادرة الذي دعا كبار المسؤولين في الجهات العاملة في مطار دبي الدولي إلى المشاركة في المبادرة وتجسيد كلمات «شكراً محمد بن راشد»: «نفذت الفكرة في زمن قياسي لم يتجاوز 24 ساعة، عقب مباركة سمو الشيخ أحمد بن سعيد تنفيذ الفكرة وتأييدها من قبل القائد العام لشرطة دبي اللواء خبير خميس مطر المزينة، تعبيراً عن الولاء والحب لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي نهض بالإمارات وشعبها إلى مصاف أرقى الأمم».

فكرة

وأضاف العميد بن لاحج: «الفكرة تبلورت لديّ ورسمتها في مخيلتي، لتتحول إلى مبادرة، فنحن جميعاً تعلمنا ولا نزال نتعلم ثقافة المبادرات من صانع الإبداع والابتكار صانع المستقبل صانع المجد فارس العرب الذي عوّدنا على أفكاره الخلاقة ومبادراته الرائعة».

وأعرب العميد علي بن لاحج عن بالغ تقديره لجميع من شارك في الحضور وفي تنفيذ هذه المبادرة من مختلف الجهات العاملة في مطار دبي الدولي.

واختتم العميد علي بن لاحج: «أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يشكّل مدرسة في القيادة، ليس لأبناء شعبه فقط، بل لجميع الطامحين إلى مستقبل أفضل، مستلهمين من فكر سموه كل ما من شأنه أن يرتقي بمستقبلهم في مناحي الحياة كافة. وهنا أود أن أؤكد أننا شعب محظوظ، بوجود قيادة رشيدة ترعى مصالحنا وتسهر على الارتقاء بمستقبلنا إلى أفضل الآفاق».

حقيقة

قال جمال زعل: «إنها مناسبة غالية على الجميع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نقل الإمارات إلى مصاف أرقى الدول، بفضل رؤيته وحكمته واستلهامه من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في كل ما من شأنه المضي بدولتنا قدماً على طريق التقدم والازدهار».