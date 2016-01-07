سيف بن زايد يكرم الفائزين بجائزة المُبتَعَث المتميّز

وجّه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمنح الفائزين بجائزة «المُبتَعَث المتميّز» في دورتها الأولى المخصصة للطلبة المواطنين من الجهات الحكومية والخاصة، ميدالية خدمة المجتمع، حاثاً سموّه المُبتعَثين على أن يكونوا خير سفراء لبلدهم، يعكسون الوجه الحضاري للدولة أثناء فترة دراستهم، وأن ينتفعوا وينهلوا من العلم والثقافة، ما يؤثر إيجاباً في حياتهم العملية مستقبلاً، وليردوا جزءاً من جميل الوطن الذي قدم لهم كل ما هم بحاجة إليه، وداعياً سموّه أبناءه الطلبة المبتعثين إلى المحافظة على قيمهم الأصيلة الموروثة من تراث الأجداد، والالتزام بصورة تبرز المظهر الحضاري الحقيقي للإمارات وأبنائها.

جاء ذلك لدى تكريم سموه، بحضور معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الفائزين بجائزة المُبتَعَث المتميّز، خلال احتفال وزارة الداخلية الذي أقيم أمس في فندق «ريتز كارلتون» بأبوظبي.

الفائزون

بدورهم، قدم الطلبة المبتعثون خلال الحفل نبذة عن تجاربهم في إطار فئات الجائزة في مجال الأفكار الإبداعية والتمثيل الوطني، وسلّم سموه الجوائز للفائزين في فئة الأفكار الإبداعية، حيث فاز بالمركز الأول الطالب الدكتور راشد حمدان الغافري (علم الجينات الجنائية – بريطانيا)، لتوصله إلى اختراع بصمة وراثية ذكرية جديدة، ما جعل فائدتها ذات أهمية كبيرة في المجال الجنائي.

وفازت بالمركز الثاني الطالبة الدكتورة زينب محمد الشريف (البيولوجيا الجزيئية – بريطانيا) عن فكرتها بإنشاء بنك الأورام الذي يحوي قاعدة بحوث موثقة تعنى بالخلل الجيني والأورام الأكثر انتشاراً في الإمارات. وفاز بالمركز الثالث الطالب محفوظ سالم شماخ (بكالوريوس هندسة صناعية - أستراليا)، وتسلم الجائزة نيابة عنه والده، وتدور فكرة اختراعه حول استخدام النحاس في المستشفيات لإدخال ذراته في البكتيريا.

التمثيل الوطني

كما سلّم سموه الفائزين بالجائزة في فئة التمثيل الوطني، حيث فاز بالمركز الأول الطالبة نورة ناصر الكربي، دكتوراه في العلاقات الدولية – إسبانيا، لتمثيلها المشرف للدولة في المحافل الإقليمية والعربية، وفوزها بالمركز الأول بجائزة الشباب العربي المتميز، وحصولها على 51 شهادة تكريم.

وفازت بالمركز الثاني الطالبة ريم سليمان النقبي (الهندسة الإلكترونية -اليابان) لدورها في تمثيل الدولة بشكل حضاري، إلى جانب تفوقها في امتحان الكفاءة في اللغة اليابانية وفي تحصيلها الأكاديمي.

وفازت بالمركز الثالث الطالبة ابتسام علي الطنيجي (ماجستير العلوم القيادية بالولايات المتحدة الأميركية)، ومعيدة في جامعة الإمارات، لدورها في تمثيل الإمارات والتعريف بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي. من جانبه، أكد المقدم الدكتور علي الغفلي، مدير إدارة التميز المؤسسي في الوزارة، أن الجائزة تأتي ضمن سلسلة النجاحات التي تسعى إليها حكومة الإمارات على جميع الصعد في مسيرة التميز والنجاح كخيار وحيد.

الحضور

حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، ومعالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس هيئة الصحة في أبوظبي، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية.