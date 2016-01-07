حمدان بن زايد يعزي أسرة بن خادم المنصوري

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية واجب العزاء إلى مبارك عبدالله خادم حرموص المنصوري وأشقائه في وفاة المغفور لهم شما ورايه عبدالله خادم المنصوري وسلطان عبدالله خلفان المنصوري إثر حادث أليم على طريق غياثي ليوا.

وعبر سموه - خلال تقديمه واجب العزاء في منزل الأسرة بمدينة غياثي بالمنطقة الغربية - عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة بن خادم المنصوري سائلاً الله عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يسكنهم فسيح جناته. كما قدم العزاء إلى جانب سموه محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وسلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.