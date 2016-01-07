"صحة الفيوم" تعلن حالة الطوارئ استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

صرح اللواء الدكتور ماهر الجاويش وكيل وزارة الصحة بالفيوم، الأربعاء، أنه أصدر تعليماته لجميع المستشفيات على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لإعلان حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية، ورفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأشار وكيل الوزارة فى تصريحات خاصة إلى أنه تم إلغاء الإجازات للأطباء والتمريض بجميع المستشفيات خلال الأيام القادمة، وأنه سيقوم بجولات مفاجئة ومستمرة على جميع المستشفيات، للتأكد من حالة الانضباط الكامل داخل المستشفيات والالتزام بالتعليمات وتوافر الرعاية اللازمة للمرضى.