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الأقباط ينهوون قداس عيد الميلاد بالدقهلية وسط أجواء من الفرحة

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الأقباط ينهوون قداس عيد الميلاد بالدقهلية وسط أجواء من الفرحة الأقباط ينهوون قداس عيد الميلاد بالدقهلية وسط أجواء من الفرحة
أنهى آلاف الأقباط فى محافظة الدقهلية ،منذ قليل، قداس عيد الميلاد بكنائس المحافظة، وسط تأمين قوات من الجيش والشرطة، بمديرية أمن الدقهلية.
>وتوافد الأقباط ، على الكنائس، وكاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل، بالمنصورة، لأداء قداس عيد الميلاد، وسط أجواء من الفرحة والسرور.
>وقال الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها، وكاهن كاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل، أن الله اختص هذا الوطن بمزيج من الحب والتسامح، ووضعه أمانة فى أعناقنا من أجل العمل، وبناء المستقبل ، ولن يقف هذا الوطن على ساعديه دون وجود اللحمة بين أبنائه مسلمين ومسيحيين ، فى أوقات الشدة والسرور.
>وكانت قوات الجيش والشرطة قد تمركزت أمام جميع كنائس الدقهلية، وقام أفراد من الدفاع المدنى، بتفتيش المترددين على الكاتدرائية، وقاموا بنصب بوابات للكشف عن المفرقعات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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