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مسئول قطرى يصل غزة عبر إسرائيل لبحث فتح معبر رفح البرى

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مسئول قطرى يصل غزة عبر إسرائيل لبحث فتح معبر رفح البرى مسئول قطرى يصل غزة عبر إسرائيل لبحث فتح معبر رفح البرى
وصل السفير القطرى محمد العمادى رئيس اللجنة القطرية مساء الأربعاء إلى قطاع غزة عبر معبر "إيرز" بين الحدود الاسرائيلية وقطاع غزة لتفقد المشاريع القطرية وبحث أزمة معبر رفح البري.

وقال السفير العمادى عقب وصوله غزة :"إن سبب الزيارة بهدف افتتاح مستشفى حمد للأطراف الصناعية فى غزة بالإضافة إلى بحث أزمة معبر رفح البري".

وكشف السفير القطرى :" وناقشنا مع الرباعية الدولية موضوع خط الغاز لمحطة الكهرباء وتحليه المياه وهناك موافقة تقريبا وطلبت من الجانب الإسرائيلى الإسراع فى موضوع الموافقات ".

وأوضح أن الدراسة المبدئية حسمت لكن نحن بحاجة إلى موافقات لوجستية من إسرائيل وتحتاج مدة عام ونصف، مشيرا الى أن مشكلة كهرباء غزة بحاجة تقريبا لعامين كى يتم حلها لان فيها اطراف كثيرة مثل الرباعية والسلطة الفلسطينية وشركات خاصة."

وأعرب العمادى عن أمله التوصل لحل ازمة معبر رفح البري، وقال :" نحن نتابع مع غزة ورام الله الموضوع ونأمل أن نجد حلا لمشكلة المعبر".

وأكد السفير العمادى أن قطر ملتزمة بتعهداتها تجاه قطاع غزة وهى أولى الدول التى بدأت بالإعمار، داعيا جميع الدول إلى الإيفاء بتعهداتها تجاه غزة.

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مصر 365