أعيان ومشايخ "جالو" الليبية يؤكدون دعمهم لحكومة الوفاق الوطنى

>أكد مجلس أعيان ومشايخ مدينة جالو الليبية دعمهما الكامل لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج ،لإنقاذ البلاد من الفوضى والدمار .
وشدد المجلس فى بيان اليوم الأربعاء، على دعمه للمؤسسات العسكرية والأمنية والإسراع فى معالجة ملف النازحين والمهجرين وتفعيل برنامج المصالحة الوطنية الشامل .
وطالب البيان ، بإعطاء ضمانات لعدم المساس بالمؤسسة العسكرية والأمنية المتمثلة فى الجيش والشرطة وقادتها بجميع مسميتها وتقديم كافة أنواع الدعم لهم فى مواجهة الإرهاب والتطرف، وتقديم كافة الدعم للمجالس البلدية ليتسنى لها تسهيل وتقديم الخدمات للمواطن الليبى كونها الجسم الشرعى الأقرب إلى المواطن.
>