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أعيان ومشايخ "جالو" الليبية يؤكدون دعمهم لحكومة الوفاق الوطنى

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أعيان ومشايخ "جالو" الليبية يؤكدون دعمهم لحكومة الوفاق الوطنى أعيان ومشايخ "جالو" الليبية يؤكدون دعمهم لحكومة الوفاق الوطنى

>أكد مجلس أعيان ومشايخ مدينة جالو الليبية دعمهما الكامل لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج ،لإنقاذ البلاد من الفوضى والدمار .

وشدد المجلس فى بيان اليوم الأربعاء، على دعمه للمؤسسات ‏العسكرية والأمنية والإسراع فى معالجة ملف النازحين والمهجرين وتفعيل برنامج المصالحة الوطنية ‏الشامل .‎

وطالب البيان ، بإعطاء ضمانات لعدم المساس بالمؤسسة العسكرية والأمنية المتمثلة فى الجيش والشرطة ‏وقادتها بجميع مسميتها وتقديم كافة أنواع الدعم لهم فى مواجهة الإرهاب والتطرف، وتقديم كافة الدعم ‏للمجالس البلدية ليتسنى لها تسهيل وتقديم الخدمات للمواطن الليبى كونها الجسم الشرعى الأقرب إلى ‏المواطن.
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