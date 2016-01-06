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تعرفى على أسباب زيادة عدد مرات التبول خلال فترة الحمل

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تعرفى على أسباب زيادة عدد مرات التبول خلال فترة الحمل تعرفى على أسباب زيادة عدد مرات التبول خلال فترة الحمل
زيادة عدد مرات التبول من أهم مظاهر وأعراض الحمل الشائعة لدى معظم النساء، وقد تسبب إزعاجا للكثيرات، ولكن ما هى الأسباب وراء ذلك ومتى يكون مؤشرا خطرا؟

الحمل


>حول ذلك يقول دكتور عمرو حسن، استشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، إن هناك بعض الأعراض المعروفة لدى كثير من السيدات تعطى مؤشر لحدوث الحمل وأهمها:

1) عدم نزول الدورة الشهرية بموعدها الطبيعيى.
>2) حدوث قىء وغثيان.
>3) انخفاض ضغط الدم.
>4) الوحم.
>5) زيادة عدد مرات التبول.

أسباب زيادة عدد مرات التبول عند الحمل

واستكمل د.عمرو قائلا: تعانى المرأة أثناء حدوث الحمل من زيادة عدد مرات التبول وبكمية قليلة أكثر من مرة على مدار اليوم بصورة غير معتادة عليها قبل حدوث الحمل، نتيجة الأسباب والعوامل التالية:
>1) يساهم حدوث الحمل فى كبر حجم الرحم، مما يتسبب فى حدوث ضغط على المثانة، مما يتسبب فى حدوث التبول أكثر من مرة.

2) زيادة الدورة الدموية فى الحوض مما يقلل من حجم المثانة.

نصائح ضرورية للمرأة الحامل

وتابع د.عمرو قائلا "يجب على الحامل فى حالة ملاحظة وجود ألم أثناء التبول أو ارتفاع حرارة الجسم، ووجود ألم بالجانبين ومن الخلف ضرورة الذهاب للطبيب المتابع لحملها لمعرفة سبب حدوث ذلك، لتجنب تعرضها لمشاكل صحية فترة الحمل".

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