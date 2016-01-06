الورد للأكل مش بس للزينة.. الزهور الوردية تقى من أمراض القلب والسرطان

الزهور مش بس للزينة، وعلى عكس الشائع هناك بعض الزهور التى تبدو صالحة للأكل وغنية بعناصر مهمة مفيدة لصحة الإنسان أبرزها الزهور الوردية.

ووفقا للموقع الهندى The times of india فإن هناك بعض الزهور التى تعد صالحة للأكل، أو يتم وضعها مثل التوابل لإعطاء نكهة فى الطعام، كما أنها التى تحتوى على بعض العناصر المهمة كالفينولات الطبيعية التى تتواجد فى بعض الأطعمة والمشروبات وتعد آمنة للاستهلاك والمواد المضادة للأكسدة، ومن الممكن إضافة الزهور على الطعام أو تناولها للوقاية من الأمراض المزمنة، كما يمكن استخدامها كوصفة مقبلات لطبق الطعام الرئيسى، ومن أهمها:

1-الزهور الوردية: فإنها تعتبر ملك الزهور، ولها مكانة خاصة فى الطب الصينى، وذلك لاحتوائها على الفينول، الذى له العديد من الخصائص المضادة للالتهابات، وتكون مصدرا غنيا بالفيتامينات، كما أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومرض السكر، ويتم وصفها بملك الشفاء.

وأشار التقرير إلى أنه من الممكن إضافة الزهور على طبق السلطة أو مضغها، مما يعطى طعم لذيذ للوجبة الغذائية، كما أثبتت العديد من الدراسات أن الفينولات الطبيعية التى تتواجد فى الزهور الوردى تعد مفيدة للصحة، لأنها مضادة للفيروسات والالتهابات والبكتيريا وتعمل على توسيع الأوعية الدموية.