«مطران طهطا»: أطالب نواب البرلمان بالاهتمام بالتشريعات والمصالح العامة‎

طالب نيافة الانبا أشعيا، أسقف طهطا وجهينة وتوابعهما، أعضاء البرلمان القادم بالاهتمام بالتشريعات والمصالح العامة التى تخدم المواطنين وعدم صب الاهتمام الاكبر للمصالح الشخصية، جاء ذلك على هامش احتفال مطرانية طهطا وجهينة وتوابعهما بقداس عيد الميلاد المجيد.

وأشار الانبا أشعيا، في تصريحات خاصة لـ«ONA»، إلى أن البرلمان القادم يحمل على عاتقة كم كبير من التشريعات والقوانين على جميع النواب الاجتهاد والمشاركة فيها بما يخدم مصلحة كل المصريين

وأضاف أن مصر تشهد حالة من الأمن والأمان بالمقارنة بباقى الدول المحيطة، داعيا الجميع للتكاتف لاستمرار حالة الاستقرار التى تمر بها البلاد