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أشرف السعد: ي«السيسي» بزيارته للكاتدرائية يكرر مشهد عمر بن الخطاب

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عبدالفتاح السيسي

عبدالفتاح

أثنى أشرف السعد، رجل الأعمال المصري المقيم في لندن، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لمشاركة الإخوة الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال «السعد»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الأربعاء: «دخل عمر بن الخطاب كنيسة القيامة فخطف قلوب القساوسة.. السيسي يكرر المشهد بعد 1400 عام.. المسيحيون يحاصرون السيسي بالورود».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي زار، مساء اليوم، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لمشاركة الإخوة الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط تصفيق حاد من الحضور.

 

 

 

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