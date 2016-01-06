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السيسى بـ"الكاتدرائية": "كل سنة وانتوا طيبين.. و يا رب نعرف نحب بعضنا بجد"

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السيسى بـ"الكاتدرائية": "كل سنة وانتوا طيبين.. و يا رب نعرف نحب بعضنا بجد" السيسى بـ"الكاتدرائية": "كل سنة وانتوا طيبين.. و يا رب نعرف نحب بعضنا بجد"
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الأقباط، خلال كلمته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية فى الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، قائلاً: "كل سنة وانتو طيبين، اسمحولى اقولكم كلمتين، فى البداية أوجهلكم التحية والتقدير والاحترام، وأهنيكم، كل عام وانتم بخير".

وأضاف الرئيس السيسى :"السنة اللى فاتت قلنا عايزين نحب بعضنا بجد، ونحترم بعضنا بجد، يا رب نعرف نحب بعضنا بجد، وكل سنة وانتو طيبين"، ورداً على الهتافات المحبة له داخل الكاتدرائية، قال:"احنا بنحبكم جدا".
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