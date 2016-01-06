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الرئيس السيسى يوصى المصريين بـ"الاتحاد".. ويؤكد:"محدش يقدر يفرقنا"

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الرئيس السيسى يوصى المصريين بـ"الاتحاد".. ويؤكد:"محدش يقدر يفرقنا" الرئيس السيسى يوصى المصريين بـ"الاتحاد".. ويؤكد:"محدش يقدر يفرقنا"
أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين بالاتحاد "مسلمين ومسيحيين" بعيداً عن الاختلاف.

وقال الرئيس السيسى، فى كلمته من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية:"من فضلكم توقفوا أمام كلامى جيدا..ماحدش أبدا يقدر يفرق بينا..لازم نرجع زى زمان أكتر ونبقى مع بعض ..ربنا يديم الحب".

وأضاف رئيس الجمهورية: "أوصيكم وأوصى نفسى وكل الموجدين، مفيش حاجة تأذينا.. لا ظروف اقتصادية ولا سياسية ولا أى حاجة.. أى حاجة نقدر عليها إلا إننا نختلف".

السيسى بـ"الكاتدرائية": "كل سنة وانتوا طيبين.. و يا رب نعرف نحب بعضنا بجد"

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