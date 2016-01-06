قبل ذكرى 25 يناير.. خالد صلاح يدعو الدولة للتصالح مع غنيم وإسراء عبدالفتاح ودومة وماهر

دعا الكاتب الصحفى خالد صلاح، مؤسسات الدولة للتصالح مع شباب ثورة 25 يناير، للمساهمة فى تخفيف الاحتقان، مؤكداً أن الكثير من هؤلاء الشباب وطنيين ومؤثرين فى قاعدة محبيهم.

وقال خالد صلاح فى برنامجه “آخر النهار” والمذاع عبر فضائية النهار، أن المحبين لهذا الوطن سيكتشفون أن هناك قطاعاً كبيراً من الشباب عليه علامات استفهام كبيرة، حتى وإن كنا لا نصدق أنهم فى عزوف كامل عن الانتخابات والبرلمان الذى يشهد تمثيلا كبيراً لهم.

وطالب خالد صلاح، الدولة بالتصالح مع شباب 25 يناير، قائلاً: ” إنه الدولة والشعب استطاعوا التسامح والتصالح مع بعض كوادر الحزب الوطنى المنحل، والذين قامت ضدهم ثورة يناير بالقانون، فلماذا لم نستطع كمتجمع وإعلام وقوانين ومؤسسات الدولة القيام بنفس الأمر من المصالحة والعفو والصفح والحوار مع الشباب التى قادت ثورة 25 يناير.

وقال خالد صلاح، ” ليس من مصلحة الدولة أن تعزل شباب ونشطاء يناير البارزين كوائل غنيم وإسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ وأحمد دومة، الصفح عنوان مراحل مختلفة، ولو أديرت هذه المسالة بحكمة سنستطيع نزع فتيل التوتر مع ذكرى يناير”.