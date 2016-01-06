«سامسونج مصر»: تصدير تليفزيونات ذكية من مصنع بني سويف لـ20 دولة

أعلن شريف بركات، رئيس القطاع التجاري بشركة سامسونج مصر، عن إنجازات الشركة في مصر، لافتا إلى أن مصنع التليفزيونات الذكية في محافظة بني سويف هو المشروع الأهم والأبرز للشركة.

وقال بركات، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الشركة حققت عددا من الإنجازات في مصر خلال العام الماضي، وجاء من أهم تلك الإنجازات، التطور الكبير في مصنعها للتليفزيونات الذكية بمحافظة بني سويف المصرية.

وأضاف، أن مصنع التليفزيونات الذكية بمصر استطاع تصدير المنتجات التكنولوجية إلى 20 دولة حول العالم محققًا نجاحًا كبيرًا في المنافسة بينه وبين المصانع الأخرى لشركة سامسونج.

وأوضح، أن إقامة مناطق تكنولوجية في المحافظات المصرية خاصة في صعيد مصر هو نقطة هامة لقيادة قطاع التكنولوجيا للاقتصاد المصري، وإيصاله إلى بر الأمان، خاصةً بعد تجربة نجاح مصنع بني سويف الذي تبلغ استثماراته الإجمالية 250 مليون دولار، كما يبلغ عدد العاملين به 1450 عاملا وفنيا ومهندسا.

وحول إنجازات سامسونج في مصر، فقد أطلقت الشركة تليفزيون SUHD، وهو أعلى مستوى لجودة الصورة على الإطلاق، من خلال تكنولوجيا النانو كريستال، والتي تعادل 2.5 مرة درجة ضوح تليفزيونات UHD، كما طرحت 3 موديلات جديدة من التليفزيونات في السوق المصري، بالإضافة لإطلاق التليفزيون المقوس بقياس 40 بوصة لأول مرة في السوق المحلي، والذي يُعد أصغر تليفزيون مقوس في مصر.

كما لاقت الأجهزة المنزلية، نجاحًا كبيرًا في مصر خاصةً الموديلات الجديدة من غسالات الملابس، حيث تم إطلاق 5 موديلات منها الموديل المبتكر Activ Dualwash الذي يتضمن تكنولوجيا Wobble التي تمثل إمكانية غسل الملابس ثلاثي الأبعاد من كل الاتجاهات 3D Dynamic Wash.