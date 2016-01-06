أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«سامسونج مصر»: تصدير تليفزيونات ذكية من مصنع بني سويف لـ20 دولة

Google+ Print
«سامسونج مصر»: تصدير تليفزيونات ذكية من مصنع بني سويف لـ20 دولة «سامسونج مصر»: تصدير تليفزيونات ذكية من مصنع بني سويف لـ20 دولة

أعلن شريف بركات، رئيس القطاع التجاري بشركة سامسونج ، عن إنجازات الشركة في مصر، لافتا إلى أن مصنع التليفزيونات الذكية في محافظة بني سويف هو المشروع الأهم والأبرز للشركة.

وقال بركات، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الشركة حققت عددا من الإنجازات في مصر خلال العام الماضي، وجاء من أهم تلك الإنجازات، التطور الكبير في مصنعها للتليفزيونات الذكية بمحافظة بني سويف المصرية.

وأضاف، أن مصنع التليفزيونات الذكية بمصر استطاع تصدير المنتجات التكنولوجية إلى 20 دولة حول العالم محققًا نجاحًا كبيرًا في المنافسة بينه وبين المصانع الأخرى لشركة سامسونج.

وأوضح، أن إقامة مناطق تكنولوجية في المحافظات المصرية خاصة في صعيد مصر هو نقطة هامة لقيادة قطاع التكنولوجيا للاقتصاد المصري، وإيصاله إلى بر الأمان، خاصةً بعد تجربة نجاح مصنع بني سويف الذي تبلغ استثماراته الإجمالية 250 مليون دولار، كما يبلغ عدد العاملين به 1450 عاملا وفنيا ومهندسا.

وحول إنجازات سامسونج في مصر، فقد أطلقت الشركة تليفزيون SUHD، وهو أعلى مستوى لجودة الصورة على الإطلاق، من خلال تكنولوجيا النانو كريستال، والتي تعادل 2.5 مرة درجة ضوح تليفزيونات UHD، كما طرحت 3 موديلات جديدة من التليفزيونات في السوق المصري، بالإضافة لإطلاق التليفزيون المقوس بقياس 40 بوصة لأول مرة في السوق المحلي، والذي يُعد أصغر تليفزيون مقوس في مصر.

كما لاقت الأجهزة المنزلية، نجاحًا كبيرًا في مصر خاصةً الموديلات الجديدة من غسالات الملابس، حيث تم إطلاق 5 موديلات منها الموديل المبتكر Activ Dualwash الذي يتضمن تكنولوجيا Wobble التي تمثل إمكانية غسل الملابس ثلاثي الأبعاد من كل الاتجاهات 3D Dynamic Wash.  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم