سقوط عاطل بحوزته 4 كيلو بانجو فى كمين بنصر النوبة بأسوان

تمكن ضباط مباحث نصر النوبة بأسوان، من ضبط عاطل بأحد الأكمنة وبحوزته 4 كيلو بانجو و سلاح غير مرخص وطلقات، وذلك أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات، حيث تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بقيام رجال المباحث بقيادة الرائد إبراهيم عطية رئيس مباحث نصر النوبة بضبط المتهم"عبد السلام . م" 37 سنة عاطل ومقيم كوم امبو وبحوزته كمية من البانجو و بندقية خرطوش و5 طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط، حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 26 إدارى نصر النوبة لسنة 2016 وجارى عرض المتهم علي النيابة العامة للتحقيق .

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