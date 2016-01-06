أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط عاطل بحوزته 4 كيلو بانجو فى كمين بنصر النوبة بأسوان

Google+ Print
سقوط عاطل بحوزته 4 كيلو بانجو فى كمين بنصر النوبة بأسوان سقوط عاطل بحوزته 4 كيلو بانجو فى كمين بنصر النوبة بأسوان
تمكن ضباط مباحث نصر النوبة بأسوان، من ضبط عاطل بأحد الأكمنة وبحوزته 4 كيلو بانجو و سلاح غير مرخص وطلقات، وذلك أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات، حيث تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بقيام رجال المباحث بقيادة الرائد إبراهيم عطية رئيس مباحث نصر النوبة بضبط المتهم"عبد السلام . م" 37 سنة عاطل ومقيم كوم امبو وبحوزته كمية من البانجو و بندقية خرطوش و5 طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط، حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 26 إدارى نصر النوبة لسنة 2016 وجارى عرض المتهم علي النيابة العامة للتحقيق .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365