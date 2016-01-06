سقوط عاطل بحوزته 4 كيلو بانجو فى كمين بنصر النوبة بأسوان

تمكن ضباط مباحث نصر النوبة بأسوان، من ضبط عاطل بأحد الأكمنة وبحوزته 4 كيلو بانجو و سلاح غير مرخص وطلقات، وذلك أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات، حيث تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بقيام رجال المباحث بقيادة الرائد إبراهيم عطية رئيس مباحث نصر النوبة بضبط المتهم"عبد السلام . م" 37 سنة عاطل ومقيم كوم امبو وبحوزته كمية من البانجو و بندقية خرطوش و5 طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط، حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 26 إدارى نصر النوبة لسنة 2016 وجارى عرض المتهم علي النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بقيام رجال المباحث بقيادة الرائد إبراهيم عطية رئيس مباحث نصر النوبة بضبط المتهم"عبد السلام . م" 37 سنة عاطل ومقيم كوم امبو وبحوزته كمية من البانجو و بندقية خرطوش و5 طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط، حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 26 إدارى نصر النوبة لسنة 2016 وجارى عرض المتهم علي النيابة العامة للتحقيق .
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