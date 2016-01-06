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ضبط ساقطة تستقطب راغبى المتعة الحرام بشرم الشيخ مقابل 2000 جنيه فى الساعة

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ضبط ساقطة تستقطب راغبى المتعة الحرام بشرم الشيخ مقابل 2000 جنيه فى الساعة ضبط ساقطة تستقطب راغبى المتعة الحرام بشرم الشيخ مقابل 2000 جنيه فى الساعة
تمكن رجال مباحث الآداب بجنوب سيناء من القبض على ساقطة تستقطب راغبى المتعة الجنسية من السائحين العرب، وذلك عقب تلقى المقدم وليد عابدين رئيس مباحث شرطة السياحة بجنوب سيناء بلاغا من النقيب أحمد نبيرى ضابط نقطة سوهو السياحية، يفيد بقيام فتاة فى العقد الثالث من العمر تستغل جمالها فى استقطاب راغبى المتعة الحرام من السائحين العرب بشرم الشيخ بمقابل مادى.

وأثناء تفقد الحالة الأمنية بشرم الشيخ تلاحظ إحدى الفتيات ترتدى ملابس خليعة تظهر مفاتن جسدها وبصحبتها أربعة شباب خليجيين، وعلى الفور تم إبلاغ العقيد إبراهيم الحديدى، مفتش المباحث والعقيد خالد المليجى، رئيس مباحث شرطة السياحة بجنوب سيناء، وعلى الفور انتقل المقدم وليد عابدين رئيس مباحث السياحة لمكان الواقعة وأثناء الحديث معها قامت بالتحدث باللهجة الخليجية.

وفى بداية الأمر أفادت الفتاة بأنها ليبية ومقيمة بشرم الشيخ فى أحد الفنادق الكبرى وأثناء الكشف عن هويتها تبين عدم حملها إثبات شخصية، وبالاستعلام من الفندق تبين أنا تدعى دعاء. إ مصرية الجنسية مواليد 90 مقيمة السلام القاهرة.

وبسؤالها عن صحبتها مع الشباب أفادت بأنهم من راغبى المتعة المحرمة حيث تم الاتفاق معهم على ممارسة الرذيلة مقابل 2000 جنيه فى الساعة، وأنها تقوم بالاتفاق واصطياد السائحين عقب إقامتها فى أحد الفنادق بشرم الشيخ، لإغراء راغبى المتعة وقضاء ليلة حمراء بصحبتهم مقابل أجر مادى يتراوح من 1500 إلى 2000 جنيه فى الساعة الواحدة، تم تحرير المحضر 6/22 أحوال شرطة السياحة وعرض المتهمة على النيابة للتحقيق.

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مصر 365