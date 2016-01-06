بالصور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يشهدان قداس أعياد الميلاد المجيد

فى جو يسوده المحبة والمودة، التى تربط بين نسيجى الأمة بكافة طوائفها بمحافظة الأقصر، قام محافظ الأقصر، محمد بدر، واللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة بتقديم التهانى للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارة لكاتدرائية السيدة العذراء مريم ومطرانية الأقباط الكاثوليك بالأقصر، حيث كان فى استقبالهم نيافة الأنبا يوساب، أسقف عام الأٌقصر، والقمص بنيامين، والقمص حنا، والقمص أرمانيوس فريد، والقمص حنا نصيف، والقمص شنودة راتب، والقس مينا ولفيف من الكهنة ورجال الدين المسيحى.

وزار المحافظ أيضا كنيسة مارى يوحنا بالضبعية وعدد من الكنائس بمختلف أنحاء المحافظة.

وأشاد محافظ الأقصر بروح المحبة والمودة التى تربط أبناء الوطن كنسيج واحد، ومدى انتماء وحب أبناء الشعب الواحد لبلدهم مصر، مؤكدا على أن الجميع يعمل فى بوتقة واحدة من اجل رفعة شأن الوطن.

وأضاف بدر أن أى محاولة للتفريق بين عنصرى الأمة محكوم عليها بالفشل، وشدد على مبدأ المواطنة الذى تم التأكيد علية فى الدستور، وقال إن أبناء محافظة الأقصر حريصون على التماسك والانضباط.



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