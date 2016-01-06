بالصور..محافظ الغربية والقيادات الأمنية يشاركون فى قداس عيد الميلاد

شارك اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية، لقطاع وسط الدلتا، واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، واللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة، والعميد أحمد يحيى المستشار العسكرى لمحافظة الغربية، والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة، ونواب دائرة طنطا، واللواء سعيد طعيمة، والدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وجلال عوارة وعبد المنعم العليمى، والمهندس على عز نائب دائرة مركز طنطا، فى قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار جرجس بطنطا، وتقديم التهنئة للأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها والإخوة الأقباط بمناسبة العيد المجيد.

وحضر القداس المئات من الإخوة الأقباط وسط تأمين مشدد خارج الكنيسة من رجال الشرطة والجيش.



>