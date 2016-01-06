14 يناير.. بدء الدورة الجديدة لمهرجان مسقط

عقدت اللجنة الرئيسية المنظمة لمهرجان مسقط 2016 اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، تم خلاله الكشف عن فعاليات ونشاطات هذا العام من مهرجان مسقط فى دورته الجديدة الذى سيقام فى حديقتى العامرات والنسيم خلال الفترة من 14 من يناير الجارى إلى 13 من فبراير القادم تحت شعار "عش عمان" بحضور أعضاء اللجنة الرئيسية المنظمة للمهرجان، وذلك بفندق جراند حياة مسقط.

وبدأ المؤتمر بإطلاق الإعلان التليفزيونى والإذاعى للمهرجان الذى سيبث عبر الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة وعرض فيلم توثيقى حول رحلة مهرجان مسقط خلال دوراته 15 الماضية.

وألقى خالد بن محمد بهرام مساعد رئيس بلدية مسقط لشئون الخدمات مساعد رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة لمهرجان مسقط كلمة خلال المؤتمر، أشار فيها إلى أن فعاليات مهرجان مسقط تعد متجددة ومتنوعة وجاذبة تلبى رغبات جميع الفئات العمرية أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن هناك تخفيضا كبيرا من نفقات المهرجان وإلغاء بعض الفعاليات بهدف ترشيد الإنفاق وبما يتوافق مع موازنة المهرجان، موضحاً أن التنسيق جار مع وزارة الإسكان، من أجل تخصيص موقع دائم لمهرجان مسقط، وتم التواصل معهم إلى بعض المواقع وقريباً سيتم الانتهاء من هذه الإجراءات.

من جانبه قال حمد بن سالم الراسبى القائم بأعمال مدير عام الشئون الإدارية والمالية للدخل والاستثمار رئيس لجنة الترويج والتسويق عضو اللجنة، إن هناك نوعين من التكاليف لتغطية فعاليات المهرجان منها التكاليف الخاصة بإقامة الفعاليات وتكاليف البنية الأساسية سواء كتهيئة المواقع والتكاليف المباشرة وغير المباشرة، حيث يساهم القطاع الخاص فى تغطية هذه التكاليف بحوالى 60 بالمائة من فعاليات المهرجان.

"ألف اختراع واختراع"..

>واستعرضت اللجنة فى عرض مرئى أبرز الأنشطة والفعاليات التى تتضمنها هذه الدورة، حيث تتضمن فعاليات حديقة العامرات العامة القرية التراثية العمانية وهى تجسيد واقعى للقرى العمانية، كما تعتبر القرية متحفًا مفتوحًا لكل الزوار لما تقدمه من مشاهد حية تختزل الزمان والمكان لاكتشاف روعة التراث وثرائه وتنوعه، كما تتضمن القرية مسابقة للفنون التقليدية "الحضرية والحماسية والبحرية".

بالإضافة إلى السوق الشعبى فى القرية ومعرض العلوم والتكنولوجيا والحضارة "ألف اختراع واختراع" وعروض المسرح للفرق الاستعراضية الفلكلورية الشعبية من الهند ولبنان وكازخستان وتركيا والفلبين ومنتزة فنون التسلية وعروض الساحات والمسرح وقرية الديناصورات وقرية العلوم والمعرفة ومعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

حديقة النسيم..

>من ناحية أخرى تضم حديقة النسيم العامة فعاليات أخرى مصاحبة للمهرجان كالمعرض التجارى وقرية الأسرة ومسرح الطفل الذى يضم العديد من الفعاليات المتنوعة والمخصصة للأطفال لإبراز إبداعاتهم فى الفنون والعلوم إلى جانب برامج تعليمية وتثقيفية فى الزراعة والرياضة ومختلف العلوم ومنتزه الفنون والتسلية وهو منتزه متكامل للألعاب الكهربائية والإلكترونية وعروض الساحات والمسرح وعروض الألعاب النارية وقرية الأدغال، وهى عبارة عن مجسمات آلية بمؤثرات صوتية وضوئية والقرية المضاءة، وهى عبارة عن مجسمات لبعض النباتات والحيوانات المستوحاة من الحياة البرية والبحرية العمانية.

العديد من الفعاليات..

>ويضم المهرجان العديد من الفعاليات الثقافية، حيث ستقام حلقات عمل ثقافية مشتركة بين ذوى الإعاقة والأصحاء وأمسيات شعرية شعبية وجلسة فى برنامج اليوتيوب وأثره على الرأى العام ومحاضرة وأمسية فى فن المالد ومحاضرة فى وحدة المجتمع العمانى والتسامح الفكرى وملتقى الرائدات العمانيات فى الفنون التشكيلية وأثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العمانى وندوة أدبية فى كتابة الرواية التاريخية ومسابقة مهرجان مسقط فى عيون المصورين العمانيين.

كما يشمل المهرجان إقامة فعاليات متخصصة كأسبوع إحياء التراث فى عرض الملابس العمانية التقليدية، وعرض الأزياء المبتكرة وحلقة عمل فى تصميم الملابس ومعرضا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وملتقى رواد الأعمال ومحاضرات توعوية للأسرة.

فعاليات شاطئية ورياضية ..

>وحول الفعاليات الشاطئية والرياضية تقام عروض المركبات والدراجات النارية بالتعاون مع الجمعية العمانية للسيارات بـ13 فعالية محلية وخارجية والعروض البحرية السلطانية العمانية وسفينة عمان وعرض التاتو "الخوذ الحمراء" التابعة للحرس السلطانى العمانى وفرق الفنون التقليدية والفرق الفنية وعروض المظليين والرياضات المائية وسباقات الماراثون والتريثلون وعروض الإكروبات والتوازن وعروض الساحات الشخصية الإلكترونية وألعاب مطاطية للأطفال وطواف عمان الذى سينطلق فى 16 إلى 21 فبراير بمشاركة 18 فريقا بمشاركة متسابقين عالميين بمسافة 904 كم مقسمة على 6 مراحل .

من جانبها قامت بلدية مسقط خلال شهر ديسمبر الماضى بإغلاق حديقتى العامرات العامة والنسيم اللتين ستحتضنان فعاليات مهرجان مسقط 2016 فى دورته السادسة عشرة لتنفيذ بعض الأعمال وصيانة وتطوير مرافق الحديقتين وتزويدها بمتطلبات إقامة الفعاليات والعروض وتجهيزات مواقع الرعاة والمشاركين.

يذكر أن مهرجان مسقط يعد من التظاهرات الاجتماعية والسياحية والثقافية والرياضية والترفيهية ويشكل علامةً بارزة للجذب السياحى على الخارطة العربية والدولية للسلطنة لما يتضمنه من باقات متنوعة ومتجددة من الفعاليات.