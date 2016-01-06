الأردن: تجربة كوريا الشمالية النووية انتهاك للقانون الدولى

>أكد الأردن رفضه لأى انتهاك للقانون الدولى الذى يحظر استخدام الأسلحة النووية ويهدد الاستقرار العالمى ، معلنا فى الوقت ذاته رفضه لما قامت به كوريا الشمالية بإجراء تجربة لقنبلة هيدروجينية .

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى فى بيان اليوم الأربعاء، "إن الحكومة تواصلت مع حكومة كوريا الجنوبية للاطلاع على مجريات التجربة التى أجرتها جارتها الشمالية" .. معتبرا ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة .

وأضاف المومنى "إن موقف الأردن وسياسته الثابتة الداعية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار العالمي" ، مشددا على وقوف المملكة إلى جانب اليابان التى دعت إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى لاتخاذ اجراءات الرد الملائمة على بيونج يانج ، منوها بأن الأردن كان من أوائل الدول التى وقعت وصادقت على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت صباح اليوم أول تجربة وصفتها بـ"الناجحة" لقنبلة هيدروجينية ، وقالت إن هذه التجربة جاءت تنفيذا لأمر الرئيس كيم جونج أون.

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