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«جارسيا»أتمنى عدم معاناة صلاح من الاصابة

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«جارسيا»أتمنى عدم معاناة صلاح من الاصابة «جارسيا»أتمنى عدم معاناة صلاح من الاصابة

اللاعب المصري محمد صلاح

صرح رودي جارسيا المدير الفني لفريق روما الإيطالي، أنه يتمنى عدم معاناة اللاعب المصري محمد صلاح، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة نادي العاصمة الايطالية مع كييفو فيرونا بالجولة الثامنة عشر من الكالتشيو.

وعلق جارسيا على هذه الإصابة قائلا:”لدينا مباراة هامة جدا مع ميلان السبت القادم ويجب علينا التركيز عليها”.

وتابع المدير الفني لفريق روما الإيطالي قائلاً “نأمل ألا يبتعد صلاح لفترة طويلة بسبب هذه الإصابة التي تعرض لها”.

وأشار جارسيا إلى أن غياب صلاح وإيتوربي سيجعل المهام الهجومية لفريقة صعبة، متمنيا عودة توتي للمشاركة في المباراة.

ولم يحدد مدرب روما مدة غياب صلاح وجاهزيته للمشاركة في التدريبات، منتظرا التقرير الطبي للذئاب الذي قد يصدره مساء اليوم الأربعاء.

وغادر صلاح أرضية الملعب في الشوط الثاني من اللقاء، في لقطة أقلقت كثيرا المدرب الفرنسي وعشاق اللعب المصري، بالمباراة التي انتهت بالتعادل 3/3.

 

 

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