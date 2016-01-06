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»السيسي» مهنئًا الأقباط بعيد الميلاد: «محدش هيقدر على مصر»

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»السيسي» مهنئًا الأقباط بعيد الميلاد: «محدش هيقدر على مصر» »السيسي» مهنئًا الأقباط بعيد الميلاد: «محدش هيقدر على مصر»

الرئيس عبدالفتاح

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأقباط بعيد الميلاد المجيد، بقوله :”كل سنة وكلنا بخير”.

وقال السيسي، خلال كلمة وجهها إلى الأقباط من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية: “أوصيكم وأوصي المصريين بأنه لن يستطيع أحد التفريق بيننا، ولن تؤذينا ظروفنا الاقتصادية أو السياسية فكلها يستطيع حلها، إلا الاختلاف فقط هو ما يؤذينا”.

وأضاف الرئيس”: كلنا لازم نرجع زي زمان في علاقاتنا مع بعض وأن يسود الحب بيننا، وأن سنن الله في الوجود هي التنوع والاختلاف”.

وتابع :”محدش هيقدر على احنا علمنا البشرية الحضارة على مر التاريخ وبتعلمهم دلوقتي”.

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