»السيسي» مهنئًا الأقباط بعيد الميلاد: «محدش هيقدر على مصر»

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأقباط بعيد الميلاد المجيد، بقوله :”كل سنة وكلنا بخير”.

وقال السيسي، خلال كلمة وجهها إلى الأقباط من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية: “أوصيكم وأوصي المصريين بأنه لن يستطيع أحد التفريق بيننا، ولن تؤذينا ظروفنا الاقتصادية أو السياسية فكلها يستطيع حلها، إلا الاختلاف فقط هو ما يؤذينا”.

وأضاف الرئيس”: كلنا لازم نرجع زي زمان في علاقاتنا مع بعض وأن يسود الحب بيننا، وأن سنن الله في الوجود هي التنوع والاختلاف”.

وتابع :”محدش هيقدر على مصر احنا علمنا البشرية الحضارة على مر التاريخ وبتعلمهم دلوقتي”.