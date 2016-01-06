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بالصور..لجنة من الصحة والمسطحات وشركة المياه لتحليل مياه الشرب بكفر الشيخ

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بالصور..لجنة من الصحة والمسطحات وشركة المياه لتحليل مياه الشرب بكفر الشيخ بالصور..لجنة من الصحة والمسطحات وشركة المياه لتحليل مياه الشرب بكفر الشيخ
قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، الأربعاء، تشكيل لجنة من الصحة والمسطحات المائية وشركة مياه الشرب لتحليل مياه الشرب بمركزى مطوبس وفوه بعد نفوق كميات من أسماك "السلفر"، التى تربى داخل أقفاص سمكية فى نيل رشيد، والأسماك البورى والبلطى، مشددا على ضرورة معرفة أسباب التلوث وعلاجه فورا.

وأمر المحافظ بأخذ عينات من مياه الشرب بالمحطات الواقعة على النيل لتحليلها، بهدف التأكد من سلامتها من أى أضرار صحية على المواطنين.

وقال المحافظ، فى تصريحات له أنه تم التنسيق مع مدير أمن كفر الشيخ، اللواء محمد عاطف شلبى، لإعطاء أوامره إلى شرطة المسطحات المائية لتجميع الأسماك النافقة والطافية على سطح مياه نهر النيل، حتى لا يزداد التلوث فى فرع النيل.

يذكر أن كميات كبيرة من الأسماك النافقة طفت على سطح مياه النيل فرع رشيد من أمام قرية السالمية التابعة لمركز فوه بكفر الشيخ مما أثار مخاوف أهالى القرى الواقعة على النيل، التى تشرب من محطات المياه التى تسحب من النيل مباشرة، بالإضافة من مخاوف من بيع الأسماك النافقة بالنيل.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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