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نجيب ساويرس بمناسبة عيد الميلاد: مصر بخير.."وربنا يبعد عنا الحروب"

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نجيب ساويرس بمناسبة عيد الميلاد: مصر بخير.."وربنا يبعد عنا الحروب" نجيب ساويرس بمناسبة عيد الميلاد: مصر بخير.."وربنا يبعد عنا الحروب"
هنأ المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار المصريين بعيد الميلاد المجيد ، منتقدا الأحداث التى يمر بها الشرق الأوسط، مؤكدا أن بخير، داعيا الله أن يبعد عنها شر الحروب.

وقال "ساويرس" عبر حسابه الشخصى على تويتر: "السنة مبتديه بتوترات.. توتر فى آسيا كوريا الشمالية و جيرانها.. وإيران.. روسيا وتركيا.. وده غير سوريا و ليبيا".
>وأضاف ساويرس: "بس مصر بخير نحمد الله.. يبعد عنا الشرور والحروب و يباركنا بالسلام.. كل سنة وانتم طيبين".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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