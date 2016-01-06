نجيب ساويرس بمناسبة عيد الميلاد: مصر بخير.."وربنا يبعد عنا الحروب"

هنأ المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار المصريين بعيد الميلاد المجيد ، منتقدا الأحداث التى يمر بها الشرق الأوسط، مؤكدا أن مصر بخير، داعيا الله أن يبعد عنها شر الحروب.

وقال "ساويرس" عبر حسابه الشخصى على تويتر: "السنة مبتديه بتوترات.. توتر فى آسيا كوريا الشمالية و جيرانها.. السعودية وإيران.. روسيا وتركيا.. وده غير سوريا و ليبيا".

>وأضاف ساويرس: "بس مصر بخير نحمد الله.. يبعد عنا الشرور والحروب و يباركنا بالسلام.. كل سنة وانتم طيبين".



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