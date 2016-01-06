حظك اليوم .. توقعات الأبراج اليوم السبت 16 يناير 2016

حظك اليوم ، برجك اليوم ، الأبراج اليوم السبت 16 يناير 2016 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم . وهذه توقعات برجك اليوم من ماغي فرج

برج الحمل 21 مارس – 19 أبريل

في العمل، أنت ذو تأثير مهدئ، ويلجأ إليك الزملاء لطلب النصيحة والمساعدة، وما أحسن هذا بالنسبة لثقتك وإيمانك بذاتك. تستطيع مواجهة أي شيء بسهولة. لكن لا تنسى أقرب الأمور إلى قلبك لأنك عندئذ سوف تمر بتجربة التناغم الكامل مع أحبائك. حالتك الصحية ممتازة، ولكن قد تتحسن أكثر من خلال الأنشطة الرياضية. هذه هي أحدى طرق الإعداد لأوقات صعبة قادمة.

برج الثور 20 أبريل – 20 مايو

قد يكون اليوم مضطربًا، فمن ناحية، الكثير من الأشياء لن تسير على رغبتك، ومن ناحية أخرى، ستجد نفسك في مواقف صعبة بسبب من هم حولك. لا تبالغ في ردة فعلك، ولكن حاول استعادة هدوئك، وحاول فرض ذلك على الآخرين وعندئذ سوف تخرج سالمًا من هذا الموقف غير السار.

برج الجوزاء 21 مايو – 20 يونيو

أنت لا تستطيع التوقف عن التفكير في الأحلام المستحيلة، ولكن لا تقدم على أية مخاطرة قد ينتج عنها خسارة ما سبق إنجازه. إلا أن هذه الأفكار تشكل خطرًا في أنها تنبع من حالة من عدم الرضا. لذلك عليك اكتشاف السبب في عدم الرضا. اسمح لنفسك بالمزيد من السلام وابحث في ذاتك. عندئذ، سوف تصل إلى جذور المشكلة.

برج السرطان 21 يونيو – 22 يوليو

لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم، فلديك أيضًا مشكلة في التركيز على المهام اليومية. على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، لا تخفض رأسك في يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف تحصل على بعض النجاحات المحدودة، إلا أنه لا يجب أن تتوقع الكثير. عندما تستعيد هدوئك وتصبح أكثر ثقة، سوف تتحسن الأمور.

برج الأسد 23 يوليو – 22 أغسطس

هدوءك وثقتك يمنحاك مصدرًا طبيعيًا للحيوية، فأنت مفعم بالحيوية وحتى أصعب الظروف لن تمثل أية عواقب بالنسبة لك. تستطيع الانغماس في الحياة بدون تردد. استعد لشيء خاص، وذلك لأن المحيطين بك مبهورون بك. إذا أردت البدء في مشروعات جديدة، لن يكون لديك نقص في عدد المؤيدين.

برج العذراء 23 أغسطس – 22 سبتمبر

عن قريب، ستواجه تحديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك. بالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك في حالة ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة.

برج الميزان 23 سبتمبر – 22 أكتوبر

حاليًا، أنت قادر على الاندماج بكل سهولة ضمن فريق، دون نزاع، وتسود الأجواء تناغم وتوافق من حولك. بإمكانك الاستفادة من هذا التأثير الإيجابي في نشاطات ترفيهية مذهلة أو في العمل لدفع الأمور وتكون فرد منتج.

برج العقرب 23 أكتوبر – 21 نوفمبر

ستلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم، فاحرص على أن تقابل ذلك الود بنفس القدر وسوف تكسب أصدقاء العمر! وقد يحالفك الحظ وتلتقي بشريك حياتك.

برج القوس 22 نوفمبر – 21 ديسمبر

سوف يقوم العديد من الناس باقتراح أفكار ومفاهيم جديدة عليك. تقبل تلك المبادرات والمساعدة واحتضن تنوع الفرص الذي ينتج عن ذلك. سوف تحرز تقدم غير متوقع وستخطو خطوة كبيرة باتجاه الهدف الذي تطمح إليه منذ زمن. المخاطرة من قبلك يجب أن تكون مدروسة حتى لا تفقد كل ما حققته حتى الآن.

برج الجدي 22 ديسمبر – 19 يناير

تجد سهولة في التعامل الإيجابي مع الأشخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو منجذبًا إليك، كما أن الصلات التي قد يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على مستقبلك تظهر في كل مكان. تأكد من أنك تُقَدِر هؤلاء الأشخاص حق تقديرهم وذلك للفوائد التي تأتي من خلالهم وكذلك لقيمتهم الشخصية.

برج الدلو 20 يناير – 18 فبراير

تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبين منك. استغل الفرصة الآن للتواصل مع أشخاص بنفس العقلية. اكمل خططك بأفكار الآخرين وابدأ في العمل بطاقة مركزة، فما كان يبدو غير متاح قد أصبح الآن في متناول يدك.

برج الحوت 19 فبراير – 20 مارس

اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف. إذا استمريت في العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى. الوضع مشابه في حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء. ابحث عن الحلول للتناقضات وسوء التفاهم من خلال التواصل الهادف. يشكل التوتر خطرًا على صحتك، فابحث عن خط وسط بين الاسترخاء والنشاط

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شبكةعيونالإخبارية

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