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مرور القاهرة والجيزة يغلق الشوارع المحيطة بالكنائس لتأمين احتفالات الأقباط

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مرور القاهرة والجيزة يغلق الشوارع المحيطة بالكنائس لتأمين احتفالات الأقباط مرور القاهرة والجيزة يغلق الشوارع المحيطة بالكنائس لتأمين احتفالات الأقباط
عزز مرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، من تواجد الأوناش المرورية بمحيط الكنائس لرفع السيارات المتروكة، والتى تقف فى مخالفات انتظار الخاطئ، لإيجاد حرم أمان لتسهيل وصول مرتادى دور العبادة بكل سهولة وإزالة أى معوقات من الطرق والشوارع المؤدية إليها خلال الاحتفال بأعياد الميلاد.

كما تم وضع حواجز حديدية بمحيط الكنيسة الكتدرائية وغمرة والظاهر ومدينة نصر، لمنع توقف أى سيارات فى الانتظار الخاطئ والعمل على سحبها من تلك الأماكن مع بدء الاحتفالات فى ظل تواجد قوات الأمن التى عززت من تواجدها بمحيط الكنائس، تحسبا لحدوث أى كوارث تعكر الاحتفالات مع إغلاق الشوارع المحيطة بها.

كما دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور من تواجدت الأوناش أعلى المحاور لإزالة أى أعطال مرورية أو تعوق حركة السيارات بشوارع المحافظة، قبل البدء فى احتفالات عيد الميلاد مع بدء توافد المواطنين على الكنائس، كما يوجد تنسيق مع مفرقعات الجيزة لإجراء عمليات فحص للسيارات المتروكة.

كما تم وضع الحواجز الحديدية بجميع اتجاهات الكنائس وأغلقت بعض الشوارع لتأمين الاحتفالات وحفاظا على سلامة الأقباط منها كنيسة العذراء بمنطقة بين السرايات والكنائس المتواجدة بقطاع الجنوب.

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مصر 365

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