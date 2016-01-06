حصرياً.. الرقابة ترفض "باب الحارة" فما الحل؟

بعد استحواذ شركة قبنض على مسلسل "باب الحارة" بأجزائه الثامن و التاسع و العاشر بشكل رسمي عقب كسبها الدعوى القضائية ضد المخرج بسام الملا تتسارع التحضيرات في الشركة للتحضير للتصوير وخصوصاً أن الكاتب مروان قاووق قد أنهى كتابة العمل والشركة بصدد اختيار المخرج والاتفاق مع نجومه .

ولكن حدث حالياً ما لم يكن في الحسبان فقد علم موقع "سيدتي نت" بشكل خاص وحصري أن الرقابة السورية رفضت النص المقدم من قبل الكاتب مروان قاووق و الشركة المنتجة وعللت الرفض بأنه غير مناسب لا فنياً ولا فكرياً أي أن مستواه الدرامي ضعيف وكذلك الأمر بالنسبة للأفكار التي يطرحها حيث انه يطرح أفكار متخلفة .

هذا الرفض يستوجب من الشركة المنتجة إعادة صياغة العمل وتقديمه بشكل آخر للرقابة وهو ما يعني استهلاك مزيد من الوقت وتأخر عمليات التصوير هذا في حال وافقت الرقابة على التعديلات التي سيجريها الكاتب و الشركة المنتجة .

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