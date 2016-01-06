عاصي الحلاني وديانا حداد... "روميو وجولييت" العام 2016

بدأ الفنانان عاصي الحلاني وديانا حداد بالترويج للدويتو الغنائي الذي قاما بتصويره خلال شهر نوفمبر\تشرين الثاني 2015، في تركيا تحت إدارة المخرج علاء الأنصاري، من خلال نشر مقاطع منه عبر حسابهما الخاص على "إنستغرام"، وتظهر فيها ديانا وهي ترتدي فستان زفاف أبيض وعاصي الحلاني ببدلة الزفاف.

وبعد تحفظ من كلا الجانبين على إسم الدويتو تبين أنه يحمل عنوان "روميو وجولييت"، كما أشار عاصي وديانا عند الترويج للخبر، علما أن ملحن الأغنية هو السعودي طلال.

ديانا حداد، علقت على احدى الصور التي نشرتها على "إنستغرام" وهي ترتدي فستان الزفاف "إنتظروني قريبا. عروس الـ2016. شو رأيكم لايق علي". بينما كتبت تحت صورة ثانية "عمل رائع يجمعني مع المبدعين بصورة مختلفة وإطار رائع انتظروا قريباً كليب "روميو وجولييت" بفخامته وضخامة إنجازه حصرياً على قناة "روتانا" يوم الخميس 3 ظهراً بتوقيت السعودية. عمل إبداعي من إبداعات الموسيقار المبدع طلال مع فارس الاغنية العربية خيي عاصي الحلاني ومن إخراج المميز علاء الإنصاري .. توزيع خيي المبدع حسام كامل".

يشار إلى أن هذا العمل هو الاول الذي يجمع بين النجمين اللبانيين، وهو سيعرض في 14 يناير\كانون الثاني الجاري على قناة "روتانا".

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