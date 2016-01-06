دينا حايك تستعد للعودة بـ "حطيتك براسي"

نشرت الفنانة دينا حايك، أول صورة من كليب "حطيتك براسي"، الذي سيشهد عودتها إلى الساحة الفنية بعد غياب.

ديانا تستعد لإطلاق الكليب خلال الأيام المقبلة، وقد خصت متابيعها على "انستغرام" بنشر صورة حصرية منه.

أغنية "حطيتك براسي" باللهجة الخليجية، وهي من كلمات حسين الشريفي وألحان حاتم العراقي، وتوزيع عمار العاني، ولقد تم تصويرها تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة دينا حايك كان في برنامج "ديو المشاهير".

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