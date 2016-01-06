عمل جديد بين سيرين عبد النور ومروان خوري

في ثالث تعاون بينهما، دخلت الفنانة سيرين عبد النور الإستديو لتسجيل أغنية جديدة من كلمات وألحان مروان خوري.

سيرين نشرت، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة تجمعها بالفنان الشامل مروان حداد، لحظة دخولهما الإستديو لسجيل الأغنية التي يتوقع أن تقوم بإطلاقها خلال الأيام المقبلة.

يشار الى أن سيرين عبد النور كانت قد تعاونت مع مروان خوري سابقا، في أغنيتين هما "العيون العسلية" و"عادي".

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