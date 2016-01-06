بين الوطني والخاص.. راشد الفارس وأعمال غنائية جديدة

يجهز المطرب السعودي راشد الفارس عدداً من الأعمال الغنائية الجديدة لتنفيذها خلال الفترة القادمة، وتقديمها على شكل "سينجل".

فيما انتهى الفارس مؤخراً من تسجيل أغنية خاصة في الرياض.

كما أطلق راشد الفارس أغنية وطنية تجمعه بالمطرب السعودي راشد الماجد منذ أيام بعنوان "وا محمد"، من كلمات عبدالله أبو راس وألحان ياسر بوعلي وتوزيع هشام السكران.

يأتي ذلك ضمن نهج "السناجل" الذي يعتمد عليه الكثير من المطربين السعوديين كبديل عن الألبوم ومنهم راشد الفارس، وأيضاً راشد الماجد الذي قدم خلال فترة وجيزة أغنيات سينجل عديدة وآخرها "فرصة سعيدة" و"بكرة".

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