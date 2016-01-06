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تعديل وزارى وشيك بالحكومة التونسية يشمل الخارجية والنقل والتعاون الدولى

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تعديل وزارى وشيك بالحكومة التونسية يشمل الخارجية والنقل والتعاون الدولى تعديل وزارى وشيك بالحكومة التونسية يشمل الخارجية والنقل والتعاون الدولى
كشفت مصادر لجريدة الشروق التونسية، عن معلومات شبه مؤكّدة لقائمة الأسماء والحقائب الوزارية التي ينتظر أن يعلن عنها رئيس حبيب الصيد.

وزارة الشباب والرياضة شوقى شكرى التارزى والذى كان يشغل خطّة كاتب دولة للشباب، وسنيا مبارك لوزارة الثقافة، وأنيس غديرة وكان يشغل خطّة كاتب دولة للإسكان لوزارة النقل، فيما رشح لوزارة التجارة محسن حسن، ووزارة الخارجية خمبيس الجهيناوى ، ووزارة العدل عمر بن منصور قاضى أريانة حاليا، ووزارة التنمية والتعاون الدولى تمّ تقسيمها إلى وزارتين وسيتولّى ياسين حافظ إحداهما.

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مصر 365

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