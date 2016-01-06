"حماس": جاهزون للانتخابات بكل أشكالها وفق "اتفاق القاهرة"

>أبدت حركة "حماس" استعدادها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى الفلسطينى وفق ما نص عليه "اتفاق القاهرة".

ونفى الناطق باسم حماس سامى أبو زهرى فى تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، ما قاله الرئيس محمود عباس بأن الحركة أبلغته رفضها للانتخابات، مضيفا أن حركته جاهزة لإجراء الانتخابات بكل أشكالها ومستعدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) وفق ما نص عليه "اتفاق القاهرة".

وكان الرئيس محمود عباس قال فى خطاب وجهه إلى الشعب الفلسطينى مساء اليوم إن حماس أخبرته رفضها إجراء الانتخابات.

وأشار أبو زهرى إلى جاهزية حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق من خلال اجتماع الإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير باعتباره المظلة الوطنية التى تضم الجميع والمسئولة عن مثل هذه الملفات.