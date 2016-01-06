أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"حماس": جاهزون للانتخابات بكل أشكالها وفق "اتفاق القاهرة"

Google+ Print
"حماس": جاهزون للانتخابات بكل أشكالها وفق "اتفاق القاهرة" "حماس": جاهزون للانتخابات بكل أشكالها وفق "اتفاق القاهرة"

>أبدت حركة "حماس" استعدادها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى الفلسطينى وفق ما نص عليه "اتفاق القاهرة".

ونفى الناطق باسم حماس سامى أبو زهرى فى تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، ما قاله الرئيس محمود عباس بأن الحركة أبلغته رفضها للانتخابات، مضيفا أن حركته جاهزة لإجراء الانتخابات بكل أشكالها ومستعدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) وفق ما نص عليه "اتفاق القاهرة".

وكان الرئيس محمود عباس قال فى خطاب وجهه إلى الشعب الفلسطينى مساء اليوم إن حماس أخبرته رفضها إجراء الانتخابات.

وأشار أبو زهرى إلى جاهزية حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق من خلال اجتماع الإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير باعتباره المظلة الوطنية التى تضم الجميع والمسئولة عن مثل هذه الملفات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365