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مدير أمن أسوان: كافة الكنائس مؤمنة ولن نسمح بتعكير احتفالات عيد الميلاد‎

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مدير أمن أسوان: كافة الكنائس مؤمنة ولن نسمح بتعكير احتفالات عيد الميلاد‎ مدير أمن أسوان: كافة الكنائس مؤمنة ولن نسمح بتعكير احتفالات عيد الميلاد‎

 قال مدير أمن أسوان اللواء عمر ناصر، أنه تم وضع خطة أمنية محكمة؛ لتأمين جميع الكنائس بمحافظة أسوان على مدار اليوم أثناء احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مقدمًا لهم التهنئة.

وأضاف ناصر، خلال تصريحات صحفية اليوم، أنه لن يسمح بأى تجاوز أو خروج على القانون أو أى محاولة لتعكير صفو الاحتفالات، موضحًا أن هناك دوريات تجوب الشوارع، وأكمنة فى الشوارع الداخلية، وعلى الطرق السريعة، فضلاً عن انتشار ضباط و أفراد المرور لتيسير حركة المرور.

وأوضح، أنه تم وضع بوابات إلكترونية على الكنائس لفحص المترددين عليها، مع تواجد ضباط وأفراد الحماية المدينة فى محيط الكنائس ودور العبادة، مشيرًا إلى أن التأمين لا يقتصر على فترة الاحتفالات فقط ولكن التأمينات على مدار العام وفى أى وقت حتى يشعر المواطن بالأمن والأمان .

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