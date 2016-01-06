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السكريات أحد أسباب صداع الضغط المنخفض

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السكريات أحد أسباب صداع الضغط المنخفض السكريات أحد أسباب صداع الضغط المنخفض
الصداع أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل عديدة، منها التغذية الخاطئة، وتناول بعض الأطعمة غير الصحية، أو الإصابة ببعض المشاكل الصحية مثل ضغط الدم غير المنضبط.

الصداع


>حول ذلك يقول دكتور أحمد الخطيب، أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الصداع عبارة عن حدوث ألم شديد بالرأس يؤرق الشخص، ويجعله غير قادر على أداء مهامه اليومية بكفاءة.

نقص فيتامين أ والحديد يسبب الصداع


>واستكمل د.أحمد قائلا: يساهم نقص بعض الفيتامينات والأملاح المعدنية الضرورية بالجسم فى زيادة فرص حدوث صداع عند الكبار والصغار، فعلى سبيل المثال نقص فيتامين "أ" وعنصر الحديد أحد أسباب إصابة الشخص بالصداع نتيجة نقصها فى الجسم، بسبب التغذية الخاطئة والاعتماد على تناول أغذية غير محتوية على الفيتامينات.

الصداع بسبب السكريات


>وتابع د.أحمد قائلا "كثير من الأشخاص ليسوا على دارية بأن إفراطهم فى تناول الأغذية والأطعمة الغنية بالسكريات أحد أسباب حدوث الصداع، نظرا لأن تناول الحلويات والسكريات بصورة مبالغ فيها يؤدى لخفض مستوى ضغط الدم والشعور بالصداع فى مؤخرة الرأس".

نصائح لعلاج الصداع


>لذلك ينصح د.أحمد بضرورة الاهتمام بتناول الغذاء الصحى لإمداد الجسم ببعض الفتيامينات والأملاح المعدنية الضرورية لتقليل فرص حدوث الصداع، وكذلك مراعاة عدم الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والأملاح لضبط مستوى ضغط الدم فى الجسم بمعدله الطبيعى، لتفادى حدوث صداع ارتفاع أو انخفاض مستوى ضغط الدم فى الجسم.

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مصر 365