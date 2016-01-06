أحمد مرتضى: تمنيت تعيين الشوبكى بالبرلمان.. والبرادعى ليس خائنا

دافع أحمد مرتضى منصور، النائب البرلمانى، عن الدكتور محمد البرادعى، مؤكداً أنه ليس خائناً أو عميلاً كما يدعى البعض. وأشاد أحمد مرتضى فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، بالدكتور عمرو الشوبكى، قائلاً إنه: “شخص محترم وكنت أتمنى أن يكون ضمن المعينين بالبرلمان، لأن وجود صوتين مختلفين يصل بالمجتمع للأمام”. وقال إنه يختلف كثيراً مع إسلام بحيرى، لكن يرى أنه ليس أكثر من أهانوا الدين الإسلامى، موضحاً :”اختلف مع أسلوبه ولكن كان يجب مناقشة فكره لأنه لم يقترب من المقدسات”.