بالصور.. النيابة تبدأ التحقيق فى ضبط 7 حمير قبل ذبحها وبيعها للمطاعم بشبين القناطر

بدأت نيابة شبين القناطر، برئاسة المستشار حسام الهلباوى، تحقيقاتها فى واقعة ضبط شخصين وبحوزتهم 7 حمير قبل ذبحها وتوزيعها على محلات المأكولات بشبين القناطر.

تلقى العقيد فوزى عبد ربه مأمور مركز شبين القناطر بلاغا، اليوم، الأربعاء، بقيام شخصين بذبح اللحوم المريضة والعاجزة عن الحركة وبيع لحومها لمحلات المأكولات وبعض محلات الجزارة وعلى الفور تم إخطار اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، الذى أمر بتشكيل فريق بحث نظرا لخطورة الواقعة.

وتم الدفع بفريق من رجال المباحث بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى وتم القبض على شخصين بحوزتهم 7 حمير قبل ذبحها وتوزيعها على المحلات.

دلت تحريات النقيب عيسى فتح الباب على وجود سيارة نصف نقل رقم "728 ص ه ب" محملة بعدد من الحمير المريضة والعاجزة بمنطقة تل اليهودية بشبين القناطر متجهة الى جهات تمهيدا لاستخدامها بالذبح للاستهلاك الآدمى، وعلى الفور تحركت قوة لمكان البلاغ وتم ضبط السيارة وذلك قبل قيامهم بالذبح والتوزيع على المحلات.

وكشفت التحقيقات أن السيارة قيادة السائق "سامح س . م" 27 سنة مقيم بمنطقة المجازر دائرة منية القمح شرقية وبرفقته "مهران . ع .ا" 18 سنة مقيم بعزبة رستم شبرا الخيمة، الذى قال فى اعترافاته بأنه قام بشراء الحمير من منطقة الزرايب بالخصوص مقابل 700 جنيه للواحد.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 246 ادارى شبين القناطر وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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