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القبض على عاطل هارب من "21" حكما قضائيا فى الإسماعيلية

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القبض على عاطل هارب من "21" حكما قضائيا فى الإسماعيلية القبض على عاطل هارب من "21" حكما قضائيا فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على عاطل هارب من "21" حكما قضائيا بالإسماعيلية بلغ إجمالى العقوبة 60 سنة.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، اليوم، الأربعاء، يفيد بالقبض على المتهم "صادق. ا. ص" 48 سنة عاطل مقيم السوطى مركز السنبلاوين الدقهلية مطلوب التنفيذ عليه فى "21" حكما قضائيا بتهم "تبديد" بلغ إجمالى العقوبة فيها 60 سنة.

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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