تحرير 1000 مخالفة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور اليوم حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير الأمن بضرورة عودة الانضباط.

وتمكنت الحملة التى ترأسها العميد محمد عامر مدير ادارة المرور من تحرير وضبط 1000مخالفة شملت 435 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و121 إزالة ملصقات و115 انتظار خاطئ و 5 حجز سيارة و183 سحب رخص قيادة وتسييرو27 التحدث فى المحمول اثناء القيادة و35 عدم استخدام حزام الآمان و54 تجاوز السرعة " رادار"و14 سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية فضلا عن سحب 11 رخصة لمخالفة البيئة.

كما ضبطت الحملة 9 دراجة نارية بدون لوحات معدنية وحررت 12 مخالفة إنتهاء رخصة تسير دراجة نارية و15 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و31 مخالفة عدم ارتداء خوذة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطار النيابات المختصة للتحقيق.