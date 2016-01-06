ضبط 7 عمال يتعاطون المواد المخدرة بأماكن متفرقة فى الفيوم

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بضبط كل من أمين م م 23 سنة عاطل وبحوزته 15 جرام حشيش بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 204 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وسليم ج ف 32 سنة عامل وبحوزته 10 جرامات من جوهر الحشيش المخدر، وتحرر المحضر رقم 39 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
وتم ضبط سامح ج م 23 سنة عامل وبحوزته 35 جراما من نبات البانجو المخدر بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 40 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة طامية، ومحمد ع م 30 سنة حاصل على دبلوم وبحوزته 30 جراما من نبات البانجو بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 205 لسنة 2016 إدارى قسم الفيوم ومدحت ص س 17 سنة عامل وبحوزته 10 أقراص مخدرة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 555 لسنة 2016 إدارى قسم الفيوم وربيع م م 23 سنة عامل وربيع م م 23 سنة عامل وبحوزته 4 أقراص مخدرة بغرض التعاطى، وتم تحرير محضر رقم 37 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة طامية وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وعبد الرحمن ع م 25 سنة عامل وبحوزته 3 أقراص مخدرة وتم تحرير محضر رقم 41 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.