ضبط 7 عمال يتعاطون المواد المخدرة بأماكن متفرقة فى الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط 7 عمال فى أماكن متفرقة بالمحافظة أثناء تعاطيهم المواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بضبط كل من أمين م م 23 سنة عاطل وبحوزته 15 جرام حشيش بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 204 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وسليم ج ف 32 سنة عامل وبحوزته 10 جرامات من جوهر الحشيش المخدر، وتحرر المحضر رقم 39 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتم ضبط سامح ج م 23 سنة عامل وبحوزته 35 جراما من نبات البانجو المخدر بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 40 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة طامية، ومحمد ع م 30 سنة حاصل على دبلوم وبحوزته 30 جراما من نبات البانجو بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 205 لسنة 2016 إدارى قسم الفيوم ومدحت ص س 17 سنة عامل وبحوزته 10 أقراص مخدرة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 555 لسنة 2016 إدارى قسم الفيوم وربيع م م 23 سنة عامل وربيع م م 23 سنة عامل وبحوزته 4 أقراص مخدرة بغرض التعاطى، وتم تحرير محضر رقم 37 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة طامية وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وعبد الرحمن ع م 25 سنة عامل وبحوزته 3 أقراص مخدرة وتم تحرير محضر رقم 41 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.