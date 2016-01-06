أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حوار في الجول – كاتونجا يحكي عن ' الصدفة ' التي حولته من لاعب كرة القدم إلى حارس يد

Google+ Print
حوار في الجول – كاتونجا يحكي عن ' الصدفة ' التي حولته من لاعب كرة القدم إلى حارس يد حوار في الجول – كاتونجا يحكي عن ' الصدفة ' التي حولته من لاعب كرة القدم إلى حارس يد

أغلب الأطفال يبدأون حياتهم الرياضية بممارسة كرة القدم.. قليلون منهم من يتحول إلى ألعاب أخرى، الأمر ينطبق على كريم هنداوي الشهير بكاتونجا حارس مرمى ونادي الزمالك.

وتستعد مصر لخوض غمار بطولة الأمم الإفريقية التي تقام في القاهرة خلال الفترة من 21 يناير إلى 30 يناير الجاري.

ويحاور FilGoal.com كريم هنداوي الذي يبدأ قصته.. وكيف تحول من كرة القدم إلى اليد.

وما يلي على لسانه:

شاهد الحوار فيديو

"لعبت أكثر من لعبة قبل كرة القدم.. جمباز وتايكوندو وكاراتيه، وأثناء ممارسة هذه الرياضات لعبت كرة القدم في نادي المقاولون العرب. لكن المذاكرة والإعدادية كان من الصعب المواظبة على التدريبات.

"شعرت أن مع المذاكرة وعدم الاستمرار في كرة القدم أنني (مش هوصل).

"في أحد الأيام كنت ألعاب في نادي الشمس كرة قدم مع أصدقائي.. وجدت أحد المدربين يستدعيني ويقول لي طولك كام؟ ما اسمك؟ وكم عمرك؟ إذن ستأتي لتلعب معنا غدا كرة يد".

"قلت له لا، لن أحضر، أصر على ذلك ثم لا أعرف ماذا جعلني أذهب في الموعد المحدد لأتدرب كرة يد لأول مرة وأشركني في مركز حارس المرمى".

"في المران الثاني شاركت كلاعب ثم أصبحت لاعبا لمدة سنتين في نادي الشمس".

"وفي إحدى التدريبات أتذكرها جيدا في الشتاء والصالة مكشوفة، طلب مني المدرب الوقوف كحارس مرمى وافقت.. وكان بعدها مباراة وشاركت فيها كحارس مرمى وتألقت ومنذ حينها وأنا حارس مرمى كرة يد".

وانتقل بعد ذلك كاتونجا إلى النادي الأهلي ثم التألق مع منتخب مصر للشباب ثم الانتقال للزمالك.. تابعونا لنشر باقي الحوار تباعا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم