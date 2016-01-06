«الكسب غير المشروع» يتلقى 25 طلبًا من رموز نظام «مبارك» لرد 26 مليار جنيه

كشفت مصادر قضائية عن أن جهاز الكسب غير المشروع تلقى فى الأيام الماضية 25 طلبا من رجال أعمال من رموز نظام مبارك وآخرين برغبتهم فى تسوية النزاع بينهم والدولة بتنازلهم عن جزء من ثرواتهم مقابل إنهاء كافة القضايا المتهمين فيها، وتقدر المبالغ بنحو 26 مليار جنيه من بينها 5 مليار و400 مليون من رجل الأعمال حسين سالم.

وأوضحت المصادر، أن رجال الأعمال الراغبين فى التصالح مع الدولة ثبت بالفعل حصول بعضهم على أموال بغير حق من الدولة، وقاموا بتهريبها الى الخارج ومن بينهم رشيد محمد رشيد وحسين سالم ورجل الأعمال أحمد عز وغيرهم ممن عرضوا التصالح، وأن الجهاز لم يبت فى طلباتهم حتى تلك اللحظة .

وذكرت المصادر أن جهاز الكسب انتهى بالفعل من البت فى الطلب المقدم من حسين سالم بشأن تسوية النزاع القائم بينه وبين الدولة فى القضايا المتهم مقابل التنازل عن جزء من ثروته وان الجهاز رفع تقرير لوزير العدل وان القرار التسوية يحتاج الى قرار سياسى .