نجمتنا هذا الأسبوع هي أجمل وأشهر عارضة أزياء في العالم!

كعادتها، تستضيف مجلة "سيدتي" وموقع "سيدتي نت" نجمة كل أسبوع للحديث عن أناقتها ورصد إطلالاتها المميزة، وضيفتنا لهذا الأسبوع هي إحدى أشهر عارضات الأزياء العالميات وأكثرهن جمالاً، إنها البرازيلية "أدريانا ليما" Adriana Lima.

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بالطبع، جميعنا يعرف السمراء الفاتنة ذات العيون الخضراء، والتي تتمتع بجاذبية وسحر خاص، وكذلك بأسلوب مميز في الموضة تجمع فيه بين النمط الكلاسيكي والنمط العصري المُبتكر، فهي لا تُجازف كثيراً وخياراتها في غالبيتها أنيقة وأنثوية. على السجادة الحمراء ترتدي فساتين مميزة تنتقيها من دور أزياء عالمية مثل: "جيفنشي" Givenchy، "الكسندر فوتييه" Alexandre Vauthier، "ايلي صعب" Elie Saab، "بالمان" Balmain، وطبعاً "مارك جاكوبس" Marc Jacobs كونها الوجه الإعلاني الجديد للدار.

وتعرف "ليما" Lima تماماً ما يناسبها وما يلائم قوامها، وتختار على هذا الأساس أجمل التصاميم، إن كان من ناحية اللون أو القصّات، كما تنسق أجمل الاكسسوارات والمجوهرات وتكمل بها إطلالاتها المميزة.

لتتعرفي عليها أكثر ولتحصلي على إطلالة مستوحاة منها، اقتني العدد الجديد من مجلة "سيدتي" وتابعي أجمل خياراتها معنا هنا.

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