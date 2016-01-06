وكيل صحة جنوب سيناء: 49 مليونا لتطوير مستشفى شرم الشيخ الدولى

أكد الدكتور محمد فتح الله وكيل الصحة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كشف خلال لقائه مع الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، أنه تم الاتفاق على استكمال تجهيزات وحدات الرعاية الأساسية فى كل من قرية الجبيل وطور سيناء وقرية أبو صويرة وقرية رأس مسلة والمركز الحضرى برأس سدر وإمداد مستشفى طور سيناء العام بجهاز رنين مغناطيسى بتكلفة 7 ملايين جنيه وتحديث الأشعة المقطعية وإمداد مستشفى رأس سدر بجهاز أشعة مقطعية جديدة بتكلفة 3 ملايين جنيه.

كما كشف فتح الله، أنه تم إصدار أمر إسناد تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة قدرها 49 مليونا و200 ألف جنيه، وسيتم العمل خلال أسبوعين والتسليم بعد 3 شهور.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه تم الاتفاق على رفع كفاءة المركز الحضرى بنويبع ووحدة العصلة بدهب وتركيب الأجهزة الطبية وكرسى الأسنان التى تم توريدها خلال أسبوع، معلنا توقيع عقد نظافة بتكلفة مليون ونصف لمستشفيات الطور العام ورأس سدر وكاترين.

وأشار كذلك إلى تفعيل البروتوكول الخاص مع المستشفيات جامعة الأزهر فى التخصصات النادرة مثل العناية المركزة والتخدير والعظام والأشعة وزيادة القوافل الطبية المجانية بالوديان والتجمعات البدوية من خلال التعاون مع جامعات عين شمس والقاهرة والأزهر.

من جانبه أعلن المحافظ أنه سيتم افتتاح مستشفى كاترين وطابا فى العيد القومى للمحافظة بينما مستشفى أبورديس فى 25 أبريل عيد تحرير سيناء.