وكيل صحة جنوب سيناء: 49 مليونا لتطوير مستشفى شرم الشيخ الدولى

كما كشف فتح الله، أنه تم إصدار أمر إسناد تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة قدرها 49 مليونا و200 ألف جنيه، وسيتم العمل خلال أسبوعين والتسليم بعد 3 شهور.
وقال وكيل وزارة الصحة، إنه تم الاتفاق على رفع كفاءة المركز الحضرى بنويبع ووحدة العصلة بدهب وتركيب الأجهزة الطبية وكرسى الأسنان التى تم توريدها خلال أسبوع، معلنا توقيع عقد نظافة بتكلفة مليون ونصف لمستشفيات الطور العام ورأس سدر وكاترين.
وأشار كذلك إلى تفعيل البروتوكول الخاص مع المستشفيات جامعة الأزهر فى التخصصات النادرة مثل العناية المركزة والتخدير والعظام والأشعة وزيادة القوافل الطبية المجانية بالوديان والتجمعات البدوية من خلال التعاون مع جامعات عين شمس والقاهرة والأزهر.
من جانبه أعلن المحافظ أنه سيتم افتتاح مستشفى كاترين وطابا فى العيد القومى للمحافظة بينما مستشفى أبورديس فى 25 أبريل عيد تحرير سيناء.